Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Betrunkener Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Bad Wildbad (ots)

Ein 47-jähriger Fahrer eines Skodas ist in der Nacht auf Sonntag alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis verunfallt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Mann gegen 00:15 Uhr auf der Alten Wildbader Straße unterwegs und beabsichtigte in Richtung Meistern zu fahren. Aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 47-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

Im Zuge der weiteren Überprüfungen stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da ihm diese bereits in der Vergangenheit entzogen worden war.

Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis in einem Strafverfahren verantworten.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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