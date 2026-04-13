Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Wochenende begaben sich Unbekannte im Landkreis Sömmerda auf einen Diebeszug. Im Tatzeitraum von Samstag (11.04.2026) bis Sonntag (12.04.2026) brachen sie mit Gewalt in eine Lagerhalle im Kölledaer Ortsteil Kiebitzhöhe ein. Die Diebe durchwühlten dabei mehrere Schränke und stahlen u. a. zwei Kettensägen, einen Winkelschleifer und einen Rasentrimmer im Gesamtwert von etwa 3.600 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (SO)

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