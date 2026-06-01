Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Ölbronn-Dürrn (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der alkoholisierte Fahrer fußläufig flüchtete.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 39-jährige Peugeot-Fahrer die Hauptstraße in Dürrn in Richtung Corres. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 39-Jährige von der Fahrbahn ab und fuhr durch das Scheunentor eines Anwesens. Im Anschluss kollidierte er daraufhin mit einem in der Scheune abgestellten Lastwagen. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer fußläufig von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte er dann durch die Polizei festgenommen werden. Die Beamten stellten Alkoholgeruchfest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Dem 39-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten.

Der Gesamtschaden der durch den Unfall entstand beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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