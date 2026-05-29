Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Tatverdächtiger nach Trickdiebstahl vorläufig festgenommen

Pforzheim (ots)

Nach mehreren Trickdiebstählen am späten Donnerstagmittag in Pforzheim ermitteln die Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim sowie die Kriminalpolizei Pforzheim gegen einen Tatverdächtigen sowie eine mutmaßliche Mittäterin.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sollen ein Mann und eine Frau ihre späteren Opfer aus einem Pkw heraus angesprochen und zunächst in Gespräche verwickelt haben. Im weiteren Verlauf näherte sich die weibliche Tatverdächtige den Geschädigten unter dem Vorwand, ihnen Schmuck schenken zu wollen. Währenddessen gelang es den mutmaßlichen Tatverdächtigen, hochwertigen Schmuck der Opfer unbemerkt zu entwenden.

Die bislang bekannten Taten ereigneten sich unter anderem im Bereich der Freiburger Straße, des Birkenwegs, der Leipziger Straße sowie im Bereich der Haidachstraße / Landsberger Straße.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden hierbei mehrere Goldketten, ein Goldarmband sowie weiterer Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der männliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen und zwischenzeitlich einem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der antragsgemäß Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen, insbesondere zu der mutmaßlichen Mittäterin, möglichen weiteren Taten sowie weiteren Geschädigten, dauern derzeit an.

Martin Renninger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Carmela Rinaldo, Polizeipräsidium Pforzheim

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