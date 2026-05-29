Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Brand von Garage - Hoher Sachschaden

Wimsheim (ots)

Am Donnerstagabend, kurz nach 21 Uhr, ist es zu einem Brand in einer Garage in Wimsheim gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch in einer alleinstehenden Garage. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Objekt bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich auch auf ein vor der Garage stehendes Fahrzeug aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden.

Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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