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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des PP Pforzheim - Tatverdächtiger nach Bedrohung in Haft

Pforzheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:14 Uhr sollen auf dem Turnplatz in Pforzheim zwei männliche Personen von einem 40-jährigen Mann bedroht worden sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte eine Zeugin beobachten, wie der Tatverdächtige mit einem Messer hinter den beiden Männern herlief, dabei lautstark schrie und wild gestikulierte. Hierbei soll er den Geschädigten mit dem Messer bedrohlich nahegekommen sein.

Die Zeugin verständigte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Goethestraße vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Festnahme versuchte dieser sich kurzzeitig zu widersetzen. Drei eingesetzte Polizeibeamte und der Tatverdächtige selbst, wurden dabei leicht verletzt.

Die beiden bislang unbekannten Männer, die durch den Tatverdächtigen bedroht worden sein sollen, sind weiterhin nicht bekannt. Einer der Geschädigten wird beschrieben als etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare, Dreitagebart, bekleidet mit weißem T-Shirt und weißer Hose. Zum zweiten Geschädigten liegt bislang keine nähere Beschreibung vor.

Der 40-jährige Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstagmittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - wurde Haftbefehl wegen Bedrohung und Widerstand in Tateinheit mit Körperverletz erlassen und aufgrund Fluchtgefahr in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den bislang unbekannten Geschädigten, dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 423 8000 entgegen.

Johannes Jungmann, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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