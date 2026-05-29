Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Brand an Backhaus in der Höhenstraße - Polizei sucht Zeugen

Bad Liebenzell (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es in der Höhenstraße in Bad Liebenzell zu einem Brand an einem Holzanbau eines Backhauses gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Polizei gegen 17:22 Uhr über die Integrierte Leitstelle Calw gemeldet, dass ein Backhaus in Vollbrand stehen würde.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Holzanbau in Brand, in welchem zwei Dixi-Toiletten untergebracht waren. Das Feuer breitete sich in der Folge auf den hinteren Bereich des Dachstuhls des angrenzenden Backhauses aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Im Inneren des Backhauses entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden, jedoch kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Der Holzanbau wurde durch den Brand vollständig zerstört. Zudem wurden angrenzende Fensterscheiben beschädigt sowie der Putz einer benachbarten Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Liebenzell und Schömberg waren mit insgesamt 13 Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften vor Ort.

Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach Einschätzung der Feuerwehr ist eine Selbstentzündung auszuschließen.

Zeugen, die im Bereich der Höhenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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