Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Fahrgast eines Linienbusses verletzt - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Freitag, gegen 16.45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Jahnstraße/Bleichstraße ein Verkehrsunfall, an dem ein Linienbus beteiligt war und bei dem eine Frau verletzt wurde. Der 62-jähirige Busfahrer fuhr auf der Bleichstraße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Jahnstraße musste er an einer roten Ampel warten. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr er los. Ein entgegenkommender dunkler Pkw befand sich auf der Linksabbiegespur. Er bog trotz Wartepflicht, vor dem Bus nach links in die Jahnstraße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Busfahrer eine Vollbremsung machen. Eine 65-jährige Frau, die in dem vollbesetzten Bus stand, stürzte. Sie wurde vom Rettunsdienst mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Pkw, der den Unfall verursachte ist nur bekannt, dass er eine dunkle Farbe hatte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Pforzheim zu melden. Rufnummer: 07231/1863111

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell