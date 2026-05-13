Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung und Fahren ohne Führerschein

Altenheim (ots)

Am Dienstagabend (12.05.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 25-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Der Mann wies sich mit seiner Identitätskarte aus und zeigte den Beamten eine Kopie eines rumänischen Führerscheins. Es bestanden erhebliche Zweifel an der Echtheit des Führerscheins, zudem ergab eine Abfrage, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wurde wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis beanzeigt. Da er in Begleitung von zwei weiteren Personen war, konnten er die Fahrt im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen als Beifahrer fortsetzen.

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