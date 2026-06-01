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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Tresor

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in ein Wohnhaus in der Pforzheimer Südoststadt eingedrungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft zwischen Samstag, 16:45 Uhr und Sonntag, 12:45 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Südoststadt. Die Täter entwendeten im Inneren einen Tresor, in dem sich Goldschmuck, Wertgegenstände und Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages befanden.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einen oberen fünfstelligen Eurobetrag.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 423-8200 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.oe.sts@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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