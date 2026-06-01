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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Nördlicher Enzkreis - Betrüger erfolgreich mit Schockanruf: Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Enzkreis (ots)

Eine Seniorin hat am Freitagabend im nördlichen Enzkreis nach einem Schockanruf Bargeld und Wertgegenstände an einen bislang unbekannten Mann übergeben.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gaukelte eine Unbekannte der 88-Jährigen am Telefon vor, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau mit zwei Kindern verstarb. Eine vermeintliche Rechtsanwältin forderte am Telefon die Stellung einer Kaution, um eine Haftstrafe der Tochter abzuwenden. Infolge des längeren Telefonats übergab die in Sorge versetzte Geschädigte an ihrem Gartenzaun schließlich Bargeld und Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags an einen Komplizen.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 25 Jahre alt, schlanke Körpergestalt, ca. 1,70 Meter groß, braune Haare.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Freitag, 29.05.2026, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Die Polizei gibt aus diesem aktuellen Anlass erneut Tipps, wie Sie sich vor Telefonbetrügern schützen können:

   - Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie 
     nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen.
   - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft 
     und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.
   - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.
   - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen!
   - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie die
     Polizei.
   - Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von 
     einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Link: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/schockanrufe-panikmache-am-telefon-legen-sie-sofort-auf/

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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