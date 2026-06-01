Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des PP Pforzheim - Mann nach gefährlicher Körperverletzung lebensgefährlich verletzt

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22:00 Uhr in der Pforzheimer Steubenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei wurde ein 32-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt, in ein Krankenhaus eingeliefert und dort notoperiert.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse wurde der 27-jährige Mann vorläufig festgenommen. Er wurde am Montag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Johannes Jungmann, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Polizeipräsidium Pforzheim

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