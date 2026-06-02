Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Person bei körperlicher Auseinandersetzung im Stadtgarten verletzt - Polizei sucht Zeugen!

Pforzheim (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung ist am gestrigen Vormittag ein Mann verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es gegen 11:37 Uhr im Pforzheimer Stadtgarten aus bislang ungeklärter Ursache zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern. Im weiteren Verlauf soll ein bislang unbekannter Täter einen 57-Jährigen, der mit seinen zwei Hunden unterwegs war, mit beiden Händen gegen den Brustkorb geschlagen haben. Anschließend schob der Täter sein Fahrrad zwischen die Beine des Geschädigten, offenbar mit der Absicht, diesen im Genitalbereich zu verletzen. Der 57-Jährige konnte rechtzeitig reagieren, zog sich dabei jedoch eine Schnittverletzung an der Hand zu.

Der Unbekannte entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 35 Jahre alt - osteuropäisches Erscheinungsbild - normale Statur - rote Baseballcap - farbiges, möglicherweise grün/weißes, kurzes Oberteil - kurze Hose. - schwarzes Fahrrad (Fabrikat und Modell unbekannt)

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 423-8200 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell