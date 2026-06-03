Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Wichtiger Hinweisgeber gesucht!

Pforzheim (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag im Bereich der Kiehnlestraße / Ecke Museumstraße sucht die Polizei Zeugen, insbesondere einen bislang unbekannten Hinweisgeber.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde gegen 15:44 Uhr ein hochwertiges Motorrad der Marke Harley-Davidson durch einen Fahrzeugführer eines elektrischen Rollstuhls versehentlich angefahren und hierbei beschädigt. Infolge des Anstoßes stürzte das Motorrad um.

Der bislang unbekannte Rollstuhlfahrer stellte das Motorrad nach dem Vorfall wieder auf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 7.000 Euro.

Ein ebenfalls bislang unbekannter Zeuge beobachtete den Vorfall, notierte sich relevante Informationen und hinterließ eine entsprechende Nachricht. Seine Personalien oder eine Erreichbarkeit sind jedoch nicht bekannt.

Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet vor allem diesen wichtigen Zeugen, sich zu melden. Darüber hinaus werden weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 entgegen.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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