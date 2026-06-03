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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Einbruch in Gartengrundstück - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Gartengrundstück in Kieselbronn eingebrochen und haben daraus Baugeräte entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brachen die Täter zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag, 14:00 Uhr, das Schloss des Eingangstors eines Gartengrundstücks in der Eutinger Straße auf und verschafften sich so Zutritt zum Grundstück. Im Anschluss entwendeten sie mehrere Baugeräte, darunter unter anderem eine Akkusäge sowie weitere Arbeitsgeräte.

Der Diebstahlschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 entgegen.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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