Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Aufgerissener Tank nach Unfall mit Schachtabdeckung - Hoher Sachschaden und Vollsperrung

Seewald (ots)

Ein Sattelzug hat sich am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 4774 zwischen Besenfeld und Erzgrube an einem Gullideckel den Kraftstofftank beschädigt, wobei hunderte Liter Diesel ausgetreten sind.

Gegen 08:05 Uhr befuhr ein 50-jähriger Fahrer mit einem Sattelzug die K4774 von Besenfeld kommend in Richtung Erzgrube. Während der Fahrt kollidierte die Zugmaschine mit einer Schachtabdeckung. Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich diese nicht ordnungsgemäß in ihrer Fassung. Ob es sich hierbei gegebenenfalls um eine vorsätzliche Tat handeln könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Fahrzeugfront des Sattelzugs blieb unbeschädigt, jedoch wurde der Kraftstofftank des Lastwagens komplett aufgerissen. Durch den Aufprall wurde die Schachtabdeckung rund 50 Meter weit geschleudert. In der Folge liefen etwa 500 bis 600 Liter Diesel aus dem vollen Tank aus und verteilten sich auf einer Länge von etwa 150 Metern beidseitig im Kanalsystem sowie auf der Fahrbahn.

Neben der Feuerwehr waren auch Vertreter des Landratsamtes und des zuständigen Abwasserzweckverbandes vor Ort im Einsatz.

Der Sachschaden am Sattelzug wird nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro beziffert. Die Kosten für die aufwendigen Reinigungsarbeiten schätzten Experten vor Ort auf weitere 15.000 Euro. Der Lastwagen war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Fachunternehmen abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die K4774 im betroffenen Bereich komplett gesperrt. Gegen 13:30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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