Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Fahrraddiebstähle aus Garagen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag mindestens vier Fahrräder aus Garagen in Pforzheim entwendet.

Die Diebstähle ereigneten sich im Bereich der Bleichstraße sowie der Postwiesenstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter unbemerkt Zutritt zu den Abstellräumen der dortigen Wohnanwesen. Sie stahlen zwei Pedelecs und zwei weitere Fahrräder. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Aufgrund der Auswahl der Beute geht die Polizei davon aus, dass die Täter gezielt hochwertige Räder im Visier hatten.

Die Polizei Pforzheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 4238000 zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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