Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Wörnersberg - Zwei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Pforzheim (ots)

Zwei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro sind das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Grömbach und Wörnersberg von Samstagabend (24.06.2023) gegen 17.24 Uhr.

Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben, dass der 38-jährige Fahrer eines Audi auf der Kreisstraße 4726 von Grömbach in Richtung Wörnersberg fuhr.

In einer ansteigenden Linkskurve geriet der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dort in einen Entwässerungsgraben. Nachdem der Audi ca. 100 Meter durch den Graben schlitterte, wurde er durch den im Graben eingebauten Wasserablauf nach oben geschleudert. Hierbei touchierte er mit seinen Rädern und Unterboden einen am Straßenrand abgeparkten BMW. Durch die Wucht wurde der BMW auf die Fahrbahn geschleudert. Der Audi kam auf dem Dach liegend ebenfalls auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer des geparkten BMW wurde durch den schleudernden Audi schwer verletzt. Er stand während der Kollision neben seinem Fahrzeug.

Der Mitfahrer im Audi wurde ebenfalls schwer verletzt.

Beide mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser verlegt werden.

Zwei im BMW sitzende Mitfahrer sowie der den Unfall verursachende Audi-Fahrer wurden leichtverletzt.

Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 2,6 Promille festgestellt. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht.

Die Kreisstraße war für die Unfallfaufnahme, Bergung und Reinigung bis 20.30 Uhr voll gesperrt.

Neben drei Fahrzeugen der Polizei befanden sich die Feuerwehr mit 31 Kräften und fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit fünf Rettungswagen und zwei Notärzten sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

