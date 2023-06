Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Tödlicher Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Simmersfeld (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Freitagmittag auf der Bundesstraße 294 gekommen.

Nach derzeitigem Stand befuhr gegen 14.00 Uhr ein 30-jähriger Fahrer eines BMWs die Bundesstraße 294 von Pforzheim in Richtung Freudenstadt. Zwischen "Rehmühle" und dem Abzweig nach Aichelberg kam er aus derzeit unbekanntem Grund von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei zog sich der 30-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell