POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Gegenstände aus Fahrzeugen entwendet; Hinweisgeber gesucht!

Bad Herrenalb (ots) - Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Mercedesfahrer am Donnerstagvormittag auf der Landesstraße 340 bei Bad Herrenalb. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter gegen 10:15 Uhr die Dobler Straße in Fahrtrichtung Dobel. Von dem Wanderparkplatz gegenüber "Am Buchenhain" fuhr ein ...

