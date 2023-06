Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Verkehrsunfall fordert Todesopfer

Schopfloch (ots)

Tödlich verletzt worden ist am Freitagvormittag eine Motorradfahrerin auf der Kreisstraße 4700 bei Schopfloch.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine Motorradfahrerin am Freitag gegen 10:15 Uhr die Schopflocher Straße in Richtung Glatten. Auf Höhe der Einmündung des dortigen Parkplatzes beabsichtigte ein 52-jähriger VW-Fahrer nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Dies erkennt die Frau offenbar zu spät und fährt auf den stehenden Pkw auf. Durch das Unfallgeschehen zieht sich die Frau lebensgefährliche Verletzungen zu und verstirbt noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße komplett gesperrt werden.

