POL-Pforzheim: (Pforzheim) - Fahrradkontrolltag - Zusammenfassung des Tages

Schopfloch (ots) - Tödlich verletzt worden ist am Freitagvormittag eine Motorradfahrerin auf der Kreisstraße 4700 bei Schopfloch. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine Motorradfahrerin am Freitag gegen 10:15 Uhr die Schopflocher Straße in Richtung Glatten. Auf Höhe der Einmündung des dortigen Parkplatzes beabsichtigte ein 52-jähriger VW-Fahrer nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und musste ...

