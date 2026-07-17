PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fritz-Reuter-Straße: Polizei findet schwer verletzte Person und bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am späten Donnerstagabend, 16. Juli, aufgrund einer verletzten Person in Bremerhaven-Lehe alarmiert.

Ein Anrufer meldete über den Notruf kurz vor 23 Uhr einen Schwerverletzten in der Fritz-Reuter-Straße. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte fanden am Einsatzort einen am Boden liegenden verletzten 28-jährigen Mann. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 28-Jährige durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einer Straftat aus und bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fall geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren