Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fritz-Reuter-Straße: Polizei findet schwer verletzte Person und bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am späten Donnerstagabend, 16. Juli, aufgrund einer verletzten Person in Bremerhaven-Lehe alarmiert.

Ein Anrufer meldete über den Notruf kurz vor 23 Uhr einen Schwerverletzten in der Fritz-Reuter-Straße. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte fanden am Einsatzort einen am Boden liegenden verletzten 28-jährigen Mann. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 28-Jährige durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einer Straftat aus und bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fall geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

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