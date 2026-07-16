Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verletzter nach Schlägerei in Bremerhaven - Lehe. Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Mittwochmorgen, 15. Juli, aufgrund einer Auseinandersetzung zweier Männer im Stadtteil Lehe alarmiert.

Zeugen hatten die Polizei gegen 09.40 Uhr über den Notruf 110 benachrichtigt und mitgeteilt, dass sich gerade zwei Männer in der Hafenstraße Höhe Felsstraße schlagen würden. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte fanden am Einsatzort einen am Boden des Gehweges liegenden, offenbar im Gesicht verletzten, 34-jährigen Mann vor. Ein 39-jähriger polizeibekannter Mann, der nach ersten Erkenntnissen mit der Tat im Zusammenhang steht, wurde ebenfalls noch am Tatort angetroffen. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 34-Jährige nach Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang der Tat und bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

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