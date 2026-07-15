Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mutmaßlicher Serieneinbrecher hinter Gittern: Polizei erwischt Kupferdieb, findet weiteres Stehlgut und vollstreckt Haftbefehl

Bremerhaven (ots)

Wegen mehrerer Kupfer- und Werkzeugdiebstähle ist ein 45-jähriger Bremerhavener in den vergangenen Tagen aufgefallen. Nachdem die Polizei ihn erneut mit mutmaßlich gestohlenen Objekten feststellte, ging es für den Mann nun in Untersuchungshaft.

Am Dienstagmorgen, 14. Juli, fiel einer Zivilstreife der Bremerhavener Polizei ein Mann auf, der in den Tagen zuvor bereits mehrmals mit Diebstählen, u.a. von Kupferrohren, in Verbindung gebracht wurde. Jetzt führte er einen großen Koffer mit sich und lief mit zwei weiteren Männern zu einem Schrotthändler. Als der 45-Jährige bei dem Betrieb den Koffer öffnete und daraus Kupferrohre hervorholte, um diese mutmaßlich zu veräußern, griffen die Beamten ein. Sie beschlagnahmten die Rohre und fertigten eine Strafanzeige gegen das Trio. Anschließend liefen die drei Beschuldigten zur Wohnung eines der Männer in Geestemünde zurück.

Nur wenige Minuten danach meldete der Eigentümer eines im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses in Geestemünde, dass aus dem Objekt zahlreiche Kupferrohre sowie hochwertige Werkzeuge und Maschinen gestohlen worden waren. Hierbei fiel der Verdacht erneut auf besagten 45-Jährigen. Denn die gerade beschlagnahmten Kupferrohre konnten eindeutig dem Diebstahl aus dem Mehrfamilienhaus zugeordnet werden. Dies sorgte dafür, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen in Kraft trat. Die Beamten nahmen den 45-Jährigen vor der Wohnung seines Bekannten fest und brachten ihn zunächst ins Polizeigewahrsam. Von dort ging es für den mutmaßlichen Dieb später vor Gericht und in eine Justizvollzugsanstalt.

Während der 45-Jährige noch in der Gewahrsamszelle saß, fanden die Einsatzkräfte im Keller seines Bekannten bei einer freiwilligen Durchsuchung auch zahlreiche der gestohlenen Werkzeuge und Maschinen. Die Ermittlungen dauern an.

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