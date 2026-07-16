Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falschen Radweg benutzt: Mutmaßlicher Drogendealer geht Polizei durch Lappalie ins Netz

Bremerhaven (ots)

Einen mutmaßlichen Drogendealer hat die Polizei Bremerhaven am Mittwoch, 15. Juli, an der Wurster Straße in Bremerhaven-Eckernfeld vorläufig festgenommen. Dabei half auch "Kommissar Zufall". Der 25-Jährige war einer Polizeistreife gegen 18 Uhr aufgefallen, als er mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Wurster Straße in der falschen Richtung benutzte. Auf den Hinweis der Beamten hin, er möge absteigen und sein Fahrrad schieben oder die Straßenseite wechseln, reagierte der Mann nicht. Stattdessen flüchtete er vor der Polizei in nördlicher Richtung. Als die Polizeibeamten ihm folgten, beobachteten sie, wie er während der Fahrt eine Tüte auf ein Grundstück warf. Nach kurzer Flucht holten die Polizisten ihn ein und legten ihm Handfesseln an. In der weggeworfenen Tasche fanden die Beamten diverse Betäubungsmittel und weitere zunächst unbekannte Substanzen. Außerdem führte der 25-Jährige eine größere Summe Bargeld und zwei Mobiltelefone bei sich. Die Polizei beschlagnahmte die Gegenstände und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

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