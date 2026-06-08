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Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fahrt unter Alkoholeinfluss festgestellt

Ingelheim (ots)

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrollstelle in Gau-Algesheim kontrollierten Polizeibeamte am Samstag, den 07.06.2026, gegen 12:40h Uhr einen Pkw, der mit zwei männlichen Personen besetzt war. Bereits bei Ansprache der Fahrzeuginsassen nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr, der aus dem geöffneten Fahrzeugfenster strömte. Auf Nachfrage erklärte der Fahrzeugführer, am Vorabend Alkohol konsumiert zu haben. Gleichzeitig gab er an, ausreichend geschlafen zu haben und stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von knapp einem Promille. Zur beweissicheren Feststellung der Alkoholisierung wurde der Mann anschließend zur Polizeistation gebracht. Dort ergab die Messung mit einem geeichten Atemalkoholmessgerät einen Wert von 1,03 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

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