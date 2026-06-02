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Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der L415 zwischen Appenheim und Nieder-Hilbersheim - Wild auf der Fahrbahn

Appenheim, L415 (ots)

Am späten Montagabend ereignete sich gegen 23:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L415 zwischen Appenheim und Nieder-Hilbersheim. Ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Alzey-Worms befuhr mit seinem PKW die L415 aus Richtung Nieder-Hilbersheim kommend in Richtung Appenheim. Auf Höhe eines Weinguts wich der Fahrer einem Reh aus, das auf der Fahrbahn stand. Bei dem Fahrmanöver verlor er die Kontrolle über den PKW und kollidierte frontal mit einem Baum. Infolgedessen löste der Airbag des PKWs aus. Der Autofahrer wurde durch den Aufprall leichtverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Auto wurde erheblich beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Baum entstand Sachschaden. Das Reh blieb unverletzt. Allgemein herrschte in der Nacht erhöhter Wildwechsel. Bereits eine Stunde zuvor kam es an gleicher Stelle zu einem Verkehrsunfall mit einem Reh.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

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