Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Ingelheim (ots)

Am frühen Dienstagabend, den 27. Mai, kam es auf der L422 zwischen Ingelheim und Heidesheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 51-jährigen Motorradfahrer und einer 50-jährigen PKW-Fahrerin. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr der 51-jährige Motorradfahrer die L422 aus Richtung Heidesheim kommend in Fahrtrichtung Ingelheim. Zeitgleich möchte die 50-jährige PKW-Fahrerin nach links abbiegen und übersieht dabei den bevorrechtigten Motorradfahrer. Es kommt infolgedessen zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L422 zeitweise in beide Fahrtrichtungen zwischen Ingelheim und Heidesheim gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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