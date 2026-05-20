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Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person in Ockenheim.

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch den 20.05.2026 kam es gegen 17:50 Uhr in der Mainzer Straße in 55437 Ockenheim zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. Die 75-jährige Unfallverursacherin befuhr hierbei die L420 aus Fahrtrichtung Dromersheim kommend in Fahrtrichtung Gau-Algesheim. Im Kreisverkehr auf Höhe des "REWE"-Getränkemarktes, übersieht sie den bereits im Kreisverkehr befindlichen Personenkraftwagen und kollidiert mit diesem. Die Unfallverursacherin beschleunigt ihr Fahrzeug weiter und fährt aus dem Kreisverkehr in Fahrtrichtung Gau-Algesheim aus, wo sie zunächst mit einem ihr entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert und im Anschluss mit zwei geparkten Fahrzeugen. Bis auf die Unfallverursacherin wird niemand verletzt. Diese erleidet leichte Verletzungen und wird zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der zunächst unklaren Anzahl von Verletzten, war zunächst unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/65510 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

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