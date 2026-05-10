Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verfolgungsfahrt und Widerstandshandlung

Ingelheim (ots)

Am Sonntag, den 10.05.2026 gegen 12.00 Uhr soll ein eScooter Fahrer in der Binger Straße in Ingelheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da sich auf dem eScooter verbotswidrig eine weitere Person befand. Der eScooter Fahrer ignoriert die Anhaltesignale und flüchtet in Richtung Nieder-Ingelheim. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt kann der spätere Beschuldigte schließlich angehalten werden. Hierbei sperrt sich der 17-jährige und schlägt und tritt gegen die eingesetzten Beamten. Zudem beleidigt er die Polizistinnen und Polizisten. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen kann bei dem Jugendlichen Haschisch aufgefunden werden sowie Gegenstände, die auf einen vorangegangenen Diebstahl hindeuten. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und der Entnahme einer Blutprobe wird der Beschuldigte seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den Jugendlichen werden diverse Ermittlungsverfahren, u.a. wegen des Führens eines Kfz unter Betäubungsmitteleinfluss, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahl, eingeleitet.

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