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Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Polizeieinsatz nach Streit zwischen zwei Männern am alten Wasserwerk

Ingelheim (ots)

Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 14:17 Uhr im Bereich des alten Wasserwerks zwischen Heidesheim und Wackernheim zu einem Polizeieinsatz infolge einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen traf ein 61-jähriger Mann vor Ort auf einen 57-jährigen Mann, der dort mit seinem Hund unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich zwischen den beiden zunächst ein verbaler Streit, der im weiteren Verlauf eskalierte. Dabei ging der 57-Jährige den 61-Jährigen körperlich an, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der 57-jährige Mann zeigte vor Ort ein psychisch auffälliges Verhalten und wurde aufgrund dessen anschließend in eine Klinik verbracht. Der Hund wurde durch örtliche Tierhelfer in Obhut genommen. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Hergang dauern derzeit an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

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