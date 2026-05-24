Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 22.05.2026, kam es gegen 16:05 Uhr, an der Kreuzung Rheinstraße / Konrad-Adenauer-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 69-jähriger Fahrradfahrer das Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich fuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer bei Grünlicht los. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand geringfügiger Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

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