Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Ingelheim - Großwinternheim (ots)

Am Donnerstagmorgen, 28.05.2026, ereignete auf der L428 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei welchem die beiden Fahrer leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Pkw von Großwinternheim in Fahrtrichtung Ingelheim. Nach der Ortsausfahrt Großwinternheim überholte der 18-jährige Fahrer des hinteren Fahrzeuges zwei vor sich fahrende Pkw. Der 47-jährige Fahrer des vordersten Pkw bog zeitgleich nach links ab, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam.

Eines der Fahrzeuge landete im Straßengraben, das andere kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Da die Pkw nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie in der Folge abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise gesperrt. Neben der Polizeiinspektion Ingelheim waren auch zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Ingelheim im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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