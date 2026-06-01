POL-PIING: Heidesheim - Kontrolle Durchfahrtsverbot
Ingelheim (ots)
Aufgrund von Bürgerbeschwerden, über die wiederholte Missachtung des bestehenden Durchfahrtsverbots, führte die Polizei am 30.05.2026 Verkehrskontrollen in der Ladestraße in Heidesheim durch. Dabei konnten insgesamt acht Verstöße festgestellt werden.
Angesichts der aktuellen Baustellensituation in Heidesheim, wird die Polizei, in den kommenden Wochen, weitere Kontrollen durchführen.
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