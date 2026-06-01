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Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Heidesheim - Kontrolle Durchfahrtsverbot

Ingelheim (ots)

Aufgrund von Bürgerbeschwerden, über die wiederholte Missachtung des bestehenden Durchfahrtsverbots, führte die Polizei am 30.05.2026 Verkehrskontrollen in der Ladestraße in Heidesheim durch. Dabei konnten insgesamt acht Verstöße festgestellt werden.

Angesichts der aktuellen Baustellensituation in Heidesheim, wird die Polizei, in den kommenden Wochen, weitere Kontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

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