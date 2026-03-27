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Polizei Düren

POL-DN: Schwer verletztes Kind nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Am Donnerstagnachmittag (26.03.2026) kam es im Einmündungsbereich An Gut Boisdorf / Wittenauer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem minderjährigen E-Scooter-Fahrer. Der Zwölfjährige wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 16:50 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Hürth mit ihrem Pkw die Straße An Gut Boisdorf in Fahrtrichtung Lendersdorfer Straße. Zeitgleich befuhr ein zwölfjähriger Junge aus Düren die Wittenauer Straße mit seinem E-Scooter in Fahrtrichtung An Gut Boisdorf.

Die 20-Jährige übersah den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten E-Scooter-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Zwölfjährige und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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