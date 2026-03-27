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Polizei Düren

POL-DN: Schlägerei in Düren unter Einsatz von Pfefferspray beendet

Düren (ots)

Am Donnerstag (26.03.2026) kam es gegen 14:15 Uhr auf der Hohenzollernstraße an einer Grünfläche am Pletzerturm zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen.

Mitarbeiter des Städtischen Ordnungsdienstes alarmierten die Polizei aufgrund einer vorausgegangenen Schlägerei. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Mitarbeiter des Ordnungsamts die Auseinandersetzung bereits durch den Einsatz von Pfefferspray gestoppt.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 34-jährigen Mann aus Düren und einem 46-jährigen Mann aus Vettweiß gekommen war. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen schlug der 46-Jährige im Rahmen dessen mehrfach mit der Faust gegen den Kopf des 34-Jährigen.

Eine 48-jährige Frau sowie ein 32-jähriger Mann, beide aus Düren, kamen ebenfalls hinzu und schlugen und traten auf den am Boden liegenden 34-Jährigen ein.

Der 34-jährige Mann trug leichte Verletzungen davon, wurde in einem Rettungswagen ärztlich versorgt und vor Ort wieder entlassen. Der Vettweißer trug ebenfalls leichte Verletzungen davon, musste jedoch nicht behandelt werden.

Da der 34-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Er zeigte einen Wert von 2,0 Promille an.

Durch den Einsatz des Pfeffersprays mussten keine Personen ärztlich behandelt werden.

Gegen den 46-Jährigen, die 48-Jährige und den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Gegen den 34-jährigen Mann aus Düren wird wegen einfacher Körperverletzung ermittelt. Gegen die 48-jährige Dürenerin wurde zusätzlich eine Strafanzeige wegen Beleidigung gegen einen eingesetzten Polizeibeamten gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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