Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Widerstandshandlung und Blutentnahme

Ingelheim (ots)

Am 07.06.2026 gegen 17:00 Uhr entzog sich ein Pkw-Fahrer im Drosselweg in Ingelheim am Rhein einer beabsichtigten Verkehrskontrolle durch die Polizei. Die Beamten hatten den ihnen bekannten 34-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, während einer Streifenfahrt erkannt und wollten ihn kontrollieren. Noch vor Beginn der Kontrolle beschleunigte der Mann sein Fahrzeug stark und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet. Dabei überfuhr er mindestens eine rote Ampel.

Im Rahmen der Fahndung konnten das abgestellte Fahrzeug sowie der Fahrer im Nahbereich festgestellt werden. Da der Mann Anzeichen einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung zeigte, sollte er zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle gebracht werden. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand, indem er um sich schlug, spuckte und versuchte, die eingesetzten Polizeikräfte zu beißen. Er musste durch mehrere Einsatzkräfte fixiert werden und verhielt sich auch auf der Dienststelle durchgehend aggressiv.

So warf der 34-Jährige nach einem Toilettengang auf der Polizeidienststelle mit seinen eigenen Exkrementen in Richtung der Einsatzkräfte, verfehlte diese jedoch. Die Situation konnte schließlich durch die Androhung des Einsatzes eines Tasers beruhigt werden.

Dem Beschuldigten konnte letztlich eine Blutprobe entnommen werden. Nachdem er sich deutlich beruhigt hatte, konnte er die Dienststelle verlassen. Gegen ihn wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Polizei Ingelheim bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des flüchtigen Fahrers machen können, sich bei der PI Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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