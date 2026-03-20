Bundespolizeidirektion 11

BPOLD 11: Presseeinladung: Übung des Flugdienstes der Bundespolizei zur Brandbekämpfung aus der Luft

Berlin / Blumberg (ots)

Die Bundespolizei-Fliegerstaffel Blumberg trainiert am 26. März 2026 in Blumberg die luftseitige Brandbekämpfung mit einem Polizeihubschrauber.

Neben dem polizeilichen Flugbetrieb stehen Hubschrauber der Bundespolizei auch im Rahmen der Not- und Katastrophenhilfe zur Verfügung. Entsprechende Einsatzverfahren, wie die zur Brandbekämpfung aus der Luft, werden hierbei durch die Bundespolizei-Fliegerstaffeln regelmäßig trainiert, um für den Einsatzfall optimal vorbereitet zu sein.

Bei der Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden aus der Luft unterstützte der Flugdienst der Bundespolizei in den letzten Jahren regelmäßig auf Anforderungen verschiedener Bundesländer. Gerade bei munitionsbelasteten oder schwer zugänglichen Brandarealen, kommt der luftseitigen Brandbekämpfung einer besonderen Bedeutung zu. Der Einsatz wird hierbei durch die zuständigen Landesbehörden koordiniert und geführt.

Allein im Juli letzten Jahres unterstützten mehrere Polizeihubschrauber des Flugdienstes der Bundespolizei per Amtshilfe und warfen hierbei über 1.100.000 Liter Wasser in die Flammen ab.

Organisatorische Hinweise:

Medienvertreter sind eingeladen von dem Termin nach vorangegangener Akkreditierung zu berichten. In diesem Sinne ist die vorliegende Einladung auch nicht personengebunden und kann weitergegeben werden.

Eine vorherige Akkreditierung bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizeidirektion 11 ist zwingend erforderlich. Dazu übermitteln Sie bitte Namen, Redaktion/Medium und telefonische Erreichbarkeit bis spätestens zum 25. März 2026 (12 Uhr) per E-Mail an: presse.bpold11@polizei.bund.de. Wir bitten um Verständnis, dass eine nachträgliche Anmeldung nicht berücksichtigt werden kann.

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung der erfolgreichen Akkreditierung.

Bitte führen Sie neben Ihrem Presseausweis auch Ihren gültigen Personalausweis mit sich.

Ablauf:

Datum: 26. März 2026

08:45 Uhr: Ankunft der angemeldeten Medienvertreter. Adresse: Bundespolizei-Fliegerstaffel Blumberg -über Wache der Bundespolizeiabteilung Blumberg- Bundespolizeiallee 1 16356 Ahrensfelde

09:00 Uhr: Beginn der Veranstaltung mit theoretischer Einweisung zum Einsatz des Flugdienstes der Bundespolizei im Rahmen der Waldbrandbekämpfung.

10:00 Uhr: Praktische Vorführung der Brandbekämpfung aus der Luft mittels Feuerlöschbehälter (sog. "Bambi Bucket").

11:00 Uhr: Ende des Pressetermins

Foto- und Videoaufnahmen können getätigt werden. O-Töne sind möglich.

Hintergrund:

Die Bundespolizei-Fliegergruppe hat ihren Sitz in Sankt Augustin bei Bonn. Ihr nachgeordnet sind der Instandhaltungsbetrieb, die Luftfahrerschule für den Polizeidienst und die sechs Bundespolizei-Fliegerstaffeln (BPOLFLS) in Oberschleißheim bei München, Fuldatal bei Kassel, Gifhorn bei Braunschweig, Blumberg bei Berlin, Fuhlendorf bei Hamburg und Sankt Augustin.

Die Fliegergruppe ist Servicedienstleister für die Behörden und Dienststellen der Bundespolizei, sonstiger Bundes- und Landesbehörden mit Sicherheitsaufgaben sowie für internationale Behörden und Organisationen, u. a. für die Europäische Grenzschutzagentur FRONTEX.

Sie betreibt derzeit 93 Hubschrauber verschiedener Gewichtsklassen und ist damit nach der Lufthansa der zweitgrößte Betreiber ziviler Luftfahrzeuge in Deutschland sowie eine der größten polizeilichen Flugdienstorganisationen der Welt.

Der operative Flugbetrieb wird zur Unterstützung der Tagesaufgaben der Bundespolizei, insbesondere der Grenz-, Bahn- und Seeüberwachung, herangezogen.

Die regelmäßige Bereitstellung von Lufttransportkapazitäten für bundespolizeiliche Eingreifkräfte an den Wochenenden ist einer der Einsatzschwerpunkte des Bundespolizeiflugdienstes. Diese Hubschrauber stehen auch für alle kurzfristigen polizeilichen Lagen und für Einsätze im Rahmen der Not- und Katastrophenhilfe zur Verfügung.

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