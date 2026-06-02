Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall an der Ankerwerkskreuzung

B85/ Rudolstadt (ots)

Kurz vor 08:00 Uhr kam es im Bereich der Ankerwerkskreuzung zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Beide Fahrzeuge befuhren die Herbert-Stauch-Straße aus Saalfeld kommend in Fahrtrichtung Rudolstadt. Als die Ampel von Grün auf Gelb wechselte, bremste der vorausfahrende 51-jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeug ab. Die nachfolgende 38-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurden der 51-jährige Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs sowie eine Mitfahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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