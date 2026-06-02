Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Firmenlager - Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Augenseestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Unbekannten in einen Lagerraum ein und entwendeten dort mehrere Akkus sowie Werkzeuge im Gesamtwert von rund 800 Euro.

Darüber hinaus entstand Sachschaden an der Zugangstür des Lagerraums.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Augenseestraße festgestellt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/431-0 zu melden. Bitte geben Sie dabei die Vorgangsnummer 0134625 an.

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