Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Triptis (ots)

Am Sonntag, gegen 01.05 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla in Triptis den 61-jährigen Fahrer eines PKW. Dieser fiel zuvor mit einer unsicheren Fahrweise auf und wollte sich der Verkehrskontrolle zunächst entziehen. Nachdem das Fahrzeug dann letztendlich gestoppt werden konnte, ergab der durchgeführte Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

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