Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen zum Verstoß gegen das Tierschutzgesetz nach qualvollem Tod eines Hundes

Pößneck (ots)

Seit den zurückliegenden Tagen kursieren in den sozialen Medien Informationen zu einem qualvollen Tod eines Hundes durch zwei Personen in Pößneck.

Seitens der Landespolizeiinspektion Saalfeld sowie der Staatsanwaltschaft Gera wird somit folgende Pressemeldung veröffentlicht:

Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen haben zwei namentlich bekannte Beschuldigte (weiblich, 21 Jahre alt, deutsch sowie männlich, 41 Jahre alt, deutsch) einen Hund gequält und misshandelt, indem das Tier zunächst medikamentös vergiftet und anschließend stranguliert wurde. Der Vorfall fand im November 2025 statt.

Im Dezember 2025 wurde gegen die beiden Beschuldigten Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet - die Ermittlungen laufen seitdem in der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

Das verstorbene Tier wurde während anschließender, polizeilicher Einsatzmaßnahmen aufgefunden, exhumiert und untersucht.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an, es erfolgen Abstimmungen mit dem zuständigen Veterinäramt.

Für Rückfragen steht die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Saalfeld zur Verfügung.

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