PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen zum Verstoß gegen das Tierschutzgesetz nach qualvollem Tod eines Hundes

Pößneck (ots)

Seit den zurückliegenden Tagen kursieren in den sozialen Medien Informationen zu einem qualvollen Tod eines Hundes durch zwei Personen in Pößneck.

Seitens der Landespolizeiinspektion Saalfeld sowie der Staatsanwaltschaft Gera wird somit folgende Pressemeldung veröffentlicht:

Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen haben zwei namentlich bekannte Beschuldigte (weiblich, 21 Jahre alt, deutsch sowie männlich, 41 Jahre alt, deutsch) einen Hund gequält und misshandelt, indem das Tier zunächst medikamentös vergiftet und anschließend stranguliert wurde. Der Vorfall fand im November 2025 statt.

Im Dezember 2025 wurde gegen die beiden Beschuldigten Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet - die Ermittlungen laufen seitdem in der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

Das verstorbene Tier wurde während anschließender, polizeilicher Einsatzmaßnahmen aufgefunden, exhumiert und untersucht.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an, es erfolgen Abstimmungen mit dem zuständigen Veterinäramt.

Für Rückfragen steht die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Saalfeld zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 10:52

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

    Triptis (ots) - Am Sonntag, gegen 01.05 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla in Triptis den 61-jährigen Fahrer eines PKW. Dieser fiel zuvor mit einer unsicheren Fahrweise auf und wollte sich der Verkehrskontrolle zunächst entziehen. Nachdem das Fahrzeug dann letztendlich gestoppt werden konnte, ergab der durchgeführte Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Der Führerschein wurde ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 08:41

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B85

    B85/ Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr im Bereich der Bundesstraße 85 an der Herbert-Stauch-Straße ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 62-jährige Fahrerin mit ihrem VW Touran die B85 aus Richtung Rudolstadt kommend in Fahrtrichtung Saalfeld. Im Bereich der ampelgeregelten Kreuzung zur Schwarzburger Straße kam es zum ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 17:00

    LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Saalfeld (ots) - Zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr wurde am Donnerstag ein grauer Nissan Micra vorn links beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher bzw. die Verursacherin hat sich nicht gemeldet, deshalb werden Zeugen für die Unfallflucht gesucht, die sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0134173 bei der Polizei Saalfeld, Telefon 03671 560, melden möchten. Der Pkw stand zuerst in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren