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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B85

B85/ Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr im Bereich der Bundesstraße 85 an der Herbert-Stauch-Straße ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 62-jährige Fahrerin mit ihrem VW Touran die B85 aus Richtung Rudolstadt kommend in Fahrtrichtung Saalfeld. Im Bereich der ampelgeregelten Kreuzung zur Schwarzburger Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Multivan, der aus Richtung Schwarzburger Straße kam. Durch die Kollision wurden der 54-jährige Fahrer des VW Multivan sowie seine 53-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Auch die 62-jährige Fahrerin des VW Touran erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden medizinisch versorgt, die Touran-Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es bis etwa 18:30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen im betroffenen Bereich. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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