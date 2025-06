Polizei Hamburg

POL-HH: 250604-1. Eine Zuführung nach Geschäftseinbruch in Hamburg-Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.06.2025, 16:00 Uhr bis 03.06.2025, 06:48 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Spitalerstraße

Kriminalbeamtinnen und -beamte des örtlich zuständigen Einbruchsdezernats (LKA 112) haben gestern einen 49-jährigen Türken vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen Geschäftseinbruch begangen zu haben.

Gestern Mittag meldete sich ein Firmeninhaber bei der Polizei, in dessen Bürogebäude in der Nacht zuvor eingebrochen worden war. Er habe nach Anzeigenerstattung Teile der entwendeten Beute in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Schnelsen orten können.

Das LKA 112 übernahm umgehend die Ermittlungen und konnte den 49-jährigen Bewohner der Anschrift als mutmaßlichen Täter identifizieren.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes.

Bei dessen Vollstreckung konnten die Ermittlerinnen und Ermittler Beweismittel - unter anderem die Beute aus dem Geschäftseinbruch in der Nacht - auffinden und sicherstellen.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Verdächtigen daraufhin vorläufig fest. Er wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt und muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen des LKA 112, insbesondere dazu, ob der 49-Jährige für weitere Taten verantwortlich sein könnte, dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell