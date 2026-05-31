Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Saalburg-Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 22:15 Uhr ereignete sich bei Ebersdorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Mopedfahrer und einem Pkw, wobei der Mopedfahrer leicht verletzt wurde. Hierbei befuhr der 18-jährige mit seiner Simson die Landstraße 1095 aus Richtung Saalburg kommend in Richtung Bad Lobenstein. Am Abzweig Ebersdorf/Remptendorf nahm er die Ausfahrt und hatte im Anschluss die Absicht nach links in Richtung Ebersdorf abzubiegen. Hierbei missachtete er jedoch die Vorfahrt einer 35-jährigen Pkw-Fahrerin, welche aus Richtung Ebersdorf in Richtung Remptendorf fuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei sich der Mopedfahrer leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Moped musste geborgen werden, da es nicht mehr fahrtauglich war.

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