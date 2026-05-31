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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert Kontrolle über Fahrzeug verloren

Föritztal (ots)

Am frühen Samstag Morgen befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai eine Zufahrtsstraße zu einer Sandgrube. Aufgrund seiner im Nachgang festgestellten Alkoholisierung verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem abgeparkten Pkw BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW durch ein Metalltor hindurch geschoben, vor welchem dieser parkte. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen sowie am Tor, verletzt wurde jedoch niemand. Ein anschließend bei dem Fahrer des Hyundai durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Der Führerschein des jungen Mannes wurde aufgrund dessen sichergestellt und eine Blutentnahme in der Klinik durchgeführt. Ihn erwartet nun u. a. eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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