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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unterbindung von Fahrten unter Drogeneinfluss

Saalfeld und Rudolstadt (ots)

Bei allgemeinen Verkehrskontrollen wurden seit Freitag drei Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln festgestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Der Drogenvortest schlug Freitag kurz vor 21 Uhr bei einem 46-jährigen an, der in Saalfeld mit seinem VW unterwegs war. Bei einem 24-jährigen Fahranfänger, der Samstag gegen 22 Uhr in Rudolstadt mit einem BMW unterwegs war, war der Drogentest ebenfalls positiv. Sonntag war gegen 1 Uhr ein 35-jähriger in Rudolstadt mit seinem Opel unterwegs. Auch bei ihm schlug der Test an. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die Männer nach einer Blutentnahme entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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