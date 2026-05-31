Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Saalfeld (ots)

Zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr wurde am Donnerstag ein grauer Nissan Micra vorn links beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher bzw. die Verursacherin hat sich nicht gemeldet, deshalb werden Zeugen für die Unfallflucht gesucht, die sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0134173 bei der Polizei Saalfeld, Telefon 03671 560, melden möchten. Der Pkw stand zuerst in der Nähe eines Einkaufswagenhäuschen Höhe Frisörladen auf dem Parkplatz vom Saalemarkt und dann mittig auf dem Parkplatz vom Aldi.

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