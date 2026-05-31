PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Saalfeld (ots)

Zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr wurde am Donnerstag ein grauer Nissan Micra vorn links beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher bzw. die Verursacherin hat sich nicht gemeldet, deshalb werden Zeugen für die Unfallflucht gesucht, die sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0134173 bei der Polizei Saalfeld, Telefon 03671 560, melden möchten. Der Pkw stand zuerst in der Nähe eines Einkaufswagenhäuschen Höhe Frisörladen auf dem Parkplatz vom Saalemarkt und dann mittig auf dem Parkplatz vom Aldi.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 15:54

    LPI-SLF: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Saalburg-Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Samstag gegen 22:15 Uhr ereignete sich bei Ebersdorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Mopedfahrer und einem Pkw, wobei der Mopedfahrer leicht verletzt wurde. Hierbei befuhr der 18-jährige mit seiner Simson die Landstraße 1095 aus Richtung Saalburg kommend in Richtung Bad Lobenstein. Am Abzweig Ebersdorf/Remptendorf nahm er die Ausfahrt und hatte im Anschluss die Absicht ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 08:05

    LPI-SLF: Unterbindung von Fahrten unter Drogeneinfluss

    Saalfeld und Rudolstadt (ots) - Bei allgemeinen Verkehrskontrollen wurden seit Freitag drei Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln festgestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Der Drogenvortest schlug Freitag kurz vor 21 Uhr bei einem 46-jährigen an, der in Saalfeld mit seinem VW unterwegs war. Bei einem 24-jährigen Fahranfänger, der Samstag gegen 22 Uhr in Rudolstadt mit einem BMW unterwegs war, war der ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 08:03

    LPI-SLF: Alkoholisiert Kontrolle über Fahrzeug verloren

    Föritztal (ots) - Am frühen Samstag Morgen befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai eine Zufahrtsstraße zu einer Sandgrube. Aufgrund seiner im Nachgang festgestellten Alkoholisierung verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem abgeparkten Pkw BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW durch ein Metalltor hindurch geschoben, vor welchem dieser parkte. Es entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren