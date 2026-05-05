Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Einbrecher?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von Fotos sucht die Polizei Gelsenkirchen nach drei bislang unbekannten Einbrechern. Die Personen wurden am Mittwoch, 11. Juni 2025, durch eine aufmerksame Zeugin beim Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus auf dem Gedingeweg in Ückendorf beobachtet. Nachdem die Zeugin die Tatverdächtigen ansprach, flüchteten die Personen mit einem Auto vom Tatort. Dabei wurde das Einbrecher-Trio von der Zeugin fotografiert. Einer der bislang unbekannten Tatverdächtigen wurde im Fluchtfahrzeug außerdem bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung fotografiert.

Da die bisherigen Ermittlungsansätze nicht zum Auffinden der Tatverdächtigen führten, hat das zuständige Amtsgericht Essen die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/202803

Hinweise zu den gesuchten Personen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

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